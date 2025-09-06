হোম > রাজনীতি

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগে বিএনপির উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। গতকাল শুক্রবার রাতে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ ও নিন্দা জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে এই ধরনের হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের প্রত্যাশা পূরণে জনমনে বিভ্রান্তি ও হতাশা সৃষ্টি করবে। একে গণতন্ত্র ও জুলাই চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বিএনপি বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভিন্নমত থাকতেই পারে। কিন্তু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বাধা দেওয়া স্বৈরাচারী মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

বিএনপি এই হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়ে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, প্রকৃত গণতন্ত্রে বহু দলের অস্তিত্ব অনিবার্য। কোনো রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত থাকবে কিনা বা সেই রাজনৈতিক দলটির টিকে থাকা জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এখানে হুমকি, হামলা বা হিংসাত্মক আচরণের দ্বারা ভয়ভীতি সৃষ্টি করে কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমকে থামিয়ে দেওয়া সর্বজনীন বহুদলীয় গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

উল্লেখ্য, রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালানো হয়। গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে পাঁচতলা ভবনের নিচের দুই তলা প্রায় পুড়ে যায়।

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আবারও হামলা ও অগ্নিসংযোগ

ঘটনার আগে গণঅধিকার পরিষদের নেতারা শাহবাগ মোড়ে সংহতি সমাবেশ শেষে কার্যালয়ের সামনে যান। সেখানে অবস্থান নেওয়া পুলিশের ব্যারিকেড উপেক্ষা করে তারা অফিসে প্রবেশ করে ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেয়।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও গণঅধিকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে: শামীম পাটোয়ারী
সম্পর্কিত

গণপরিষদে অনড় এনসিপি, জামায়াত চায় গণভোট

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও গণঅধিকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে: শামীম পাটোয়ারী

অতীতের জন্য জামায়াতকে জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন ফারুক

প্রায় দেড় মাস পর জনসমক্ষে এসে যা বললেন জামায়াত আমির

কমিশনে বিএনপির মত: নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ক্যু বলে গণ্য হবে

পিআরের দাবি পূরণ করেই নির্বাচনে যাব: গোলাম পরওয়ার

ছাত্রদল ইতিমধ্যে নারীবিদ্বেষী দলে পরিণত হয়েছে: শিবির

ছাত্রলীগের মতো দায় চাপানোর রাজনীতি বেছে নিয়ে মিথ্যাচার করছে ছাত্রদল: শিবির

ডাকসুতে আমার জিতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই: আবদুল কাদের

নুরের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ‘দৃশ্যমান’ কোনো ব্যবস্থা নেই: গণঅধিকার পরিষদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা