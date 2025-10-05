হোম > রাজনীতি

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে জাতিসংঘের গোয়েন লুইস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকে মির্জা ফখরুল ও গোয়েন লুইস। ছবি: আজকের পত্রিকা।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস। আজ রোববার বেলা ১১টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আসেন তিনি।

এ সময় গোয়েন লুইসের সঙ্গে ছিলেন ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী অফিসের সিনিয়র হিউম্যান রাইটস অ্যাডভাইজার হুমা খান।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে আরও ছিলেন—দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।

