যমুনায় তারেক রহমানের পৌনে ২ ঘণ্টা

দেশে ফেরার পর প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও তাঁর একমাত্র কন্যা জাইমা রহমানকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যান তারেক রহমান।
সেখানে তারেক রহমান পৌনে দুই ঘণ্টার মতো সময় অবস্থান করেন। এরপর রাত সোয়া ৯টার দিকে বের হয়ে গুলশানের বাসার উদ্দেশে রওনা করেন তিনি।
দেশে ফেরার পর প্রথমবারের মতো প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপি চেয়ারম্যানের এটাই প্রথম আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ।
এর আগে গত বছরের ১৩ জুন লন্ডনের একটি হোটেলে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেড় ঘণ্টাব্যাপী একান্ত বৈঠক করেন তারেক রহমান। ওই বৈঠকের পরই নির্বাচন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছিল।