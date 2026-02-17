হোম > রাজনীতি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ভারতের পররাষ্ট্রসচিবসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে জামায়াত আমিরের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: জামায়াত

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রিসহ বিভিন্ন দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা। আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে এসব সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জামায়াত জানায়, এসব প্রতিনিধিরা নিজ নিজ সরকারের পক্ষ থেকে শফিকুর রহমানকে বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হওয়ায় আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে তাঁর নেতৃত্বে দল ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে।

জামায়াত আমিরের সঙ্গে আরও সাক্ষাৎ করেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে, যুক্তরাজ্যের ইন্দো-প্যাসিফিকবিষয়ক মন্ত্রী সীমা মালহোত্রা, তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বেরিস একিনচির, পাকিস্তানের পরিকল্পনামন্ত্রী আহসান ইকবাল চৌধুরী ও নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল বালা নন্দ শর্মা।

