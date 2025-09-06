নুরের শর্টটাইম মেমোরি লস হচ্ছে, বিদেশে পাঠাতে গড়িমসির অভিযোগ রাশেদ খানের

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা না দিতে একটা মহল সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি আরও বলেন, ‘নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। নুরুল হক নুরের শর্টটাইম মেমোরি লস হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, নুরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে, বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি করা হচ্ছে।’
আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বাগান গেটে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।
এ সময় রাশেদ খান বলেন, ‘নুর যখন কথা বলতে যাচ্ছেন, তাঁর কথা পুরোপুরি শেষ করতে পারছেন না। অগোছালো কথা বলছেন। দুই ঘণ্টা আগে ওষুধ খেলেও পরে ভুলে যাচ্ছেন ওষুধ খেয়েছেন কি না। কথা বলতে বলতে অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়ছেন। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। নুরের অবস্থা এখন পর্যন্ত আশঙ্কামুক্ত নয়।’
রাশেদ খান আরও বলেন, ‘গতকাল শাহবাগে আমাদের সংহতি সমাবেশ ছিল। সেখানে ত্রিশটির বেশি রাজনৈতিক দল উপস্থিত ছিল। নুরুর ওপর হামলার বিচার দাবি করেছে। সমাবেশ শেষ করে সবাই কার্যালয়ে চলে যাই। এরপর কে বা কারা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে গিয়েছে। এরপর জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলেছে, এর সঙ্গে নাকি গণঅধিকার পরিষদ জড়িত। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, গণঅধিকার পরিষদ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে।’
রাশেদ বলেন, ‘জাতীয় পার্টির অফিসে যে হামলা হয়েছে, এ ঘটনার সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদ জড়িত নয়। শাহবাগে আমরা যারা সংহতি সমাবেশ করেছি, তাদের কারও এ ঘটনার সঙ্গে ন্যূনতম সম্পৃক্ততা নাই।’
তিনি আরও বলেন, ‘ফ্যাসিবাদের দোসর শামীম হায়দার পাটোয়ারী গণঅধিকার পরিষদের কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি করেছে। তার এত বড় স্পর্ধা কী করে হয়। পুলিশের সামনে জাতীয় পার্টির কতিপয় নেতা মিছিল করছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ললিপপ খাচ্ছে। এইটা পুলিশের ভূমিকা হতে পারে না। জাতীয় পার্টি আগামীতে কোনো রাজনীতি করতে পারবে না, নির্বাচন করতে পারবে না। এইটা আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য।’