অতীতের ভুলত্রুটির জন্য তারেক রহমানের দুঃখপ্রকাশ

সরকারে থাকাকালে বিএনপির অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য দেশবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, অতীতে জনগণের সমর্থনে বিএনপি একাধিকবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছে এবং সে সময় কোনো ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। সে জন্য তিনি দেশবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে তারেক রহমান এ কথা বলেন।
ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, ‘অতীতে আপনাদের সমর্থনে বিএনপি একাধিকবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছে। দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে সেই সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুলত্রুটি হয়েছে। সে জন্য আমি দেশবাসীর কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভাষণে তারেক রহমান ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে অর্জনগুলোকে ভিত্তি করে একটি নিরাপদ, ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার করেন বিএনপি চেয়ারম্যান।