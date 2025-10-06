পিআর এখন আর আলোচনায় নেই, গণভোট নিয়েও থাকবে না: মান্না

পিআর এখন আর আলোচনায় নেই, নির্বাচন ঘনিয়ে এলে গণভোট নিয়েও কোনো মতবিরোধ থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি বলেছেন, গণভোটের বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও পিআর প্রসঙ্গটি এখন আর আলোচনার কেন্দ্রে নেই। জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের যে আলোচনা, সেটিও পরে ঠিক হয়ে যাবে। এর অর্থ একই দিনে গণভোট ও নির্বাচন, এতে কোনো বাধা থাকবে না।
জ সোমবার ‘আগামী নির্বাচন গুণমানসম্পন্ন ও সবার জন্যে গ্রহণযোগ্য করার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নাগরিক যুব ঐক্যের আয়োজনে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সকাল ১০টায় শুরু হয়ে শেষ হয় বেলা ১টায়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, নির্বাচন নিয়ে আগে মানুষের মধ্যে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা ছিল, এখন তা কাটিয়ে উঠেছে। নির্বাচনের অনিশ্চয়তার সেই মেঘ কেটে গেছে। নির্বাচন যেন গ্রহণযোগ্য হয়, সে লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চলছে। দেশের সামনে এখন নির্বাচনের পথ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
গণভোট প্রসঙ্গে মান্না বলেন, গণভোটের বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও পিআর প্রসঙ্গটি এখন আর আলোচনার কেন্দ্রে নেই। জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের যে আলোচনা, সেটিও পরে ঠিক হয়ে যাবে। এর অর্থ একই দিনে গণভোট ও নির্বাচন, এতে কোনো বাধা থাকবে না। শুধু ভোটের সংখ্যা নয়, প্রার্থীদের কর্মসূচি, দৃষ্টি ও প্রস্তাবনাই নির্বাচনের গুণমান নির্ধারণ করবে। এখন ভোটাররা শুধু ‘মার্কা’ দেখে নয়, ব্যক্তি দেখে ভোট দেবেন।
মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলে দেশ একটা ভালো জায়গায় যাবে, গুণগত পরিবর্তন হবে, দেশ ও সমাজ বদলে যাবে। সঠিক সময়ে ভোট যদি না হয়, তাহলে দেশে যেকোনো কিছু ঘটতে পারে। ভোট যদি না হয়, বিএনপি-জামায়াতের ক্ষতিও হবে।