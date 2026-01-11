হোম > রাজনীতি

শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন তারেক রহমান

বাসস, ঢাকা 

তারেক রহমান। ফাইল ছবি

২২ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সিলেট সফরের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারে নামছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান। হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সফরের সূচনা করবেন।

গতকাল শনিবার বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল সংবাদ সংস্থা বাসসকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শনিবার ঢাকার একটি হোটেলে সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তারেক রহমান তাঁর এই পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, ‘সামনে নির্বাচন। আমি একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। স্বাভাবিকভাবেই আমরা ২২ তারিখ থেকে আমাদের সব রকম পরিকল্পনা নিয়ে জনগণের সামনে যাব।’ যদিও প্রচারের খুঁটিনাটি বিস্তারিত কিছু তিনি সেখানে প্রকাশ করেননি।

২১ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। ঠিক পরের দিন, অর্থাৎ ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচার। ঐতিহ্যগতভাবেই বিএনপি হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

সফরসূচি অনুযায়ী, সিলেটে হজরত শাহজালাল ও শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের পর তারেক রহমান সড়কপথে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবেন। ফেরার পথে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পথসভা ও জনসভায় অংশ নেবেন। এর অংশ হিসেবে মৌলভীবাজারে একটি বিশাল জনসভায় যোগ দেওয়ার পর তিনি শ্রীমঙ্গলে নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য দেবেন।

এর আগে গত শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাতে দলের স্থায়ী কমিটির এক জরুরি বৈঠক শেষে জানানো হয়, তারেক রহমানের উত্তরবঙ্গ সফর আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। পরে এই সফরের নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হবে। একই বৈঠকে তারেক রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই তথ্যগুলো গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন। জানা যায়, নির্বাচন কমিশনের অনুরোধেই তারেক রহমানের উত্তরবঙ্গ সফল স্থগিত করা হয়েছে।

