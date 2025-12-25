তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন: স্টেজের সামনে যেতে না পেরে ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে হাজারো মানুষ

দীর্ঘ ১৭ বছর তিন মাস পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দলের শীর্ষ নেতাকে একনজর দেখতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাজধানীর ৩০০ ফুট সড়কে সংবর্ধনাস্থলে এসেছেন হাজার হাজার মানুষ। স্টেজের পাশে মানুষের ঢল নামায় নেতাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন না অনেকেই। তাই স্টেজের আশপাশের ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে ভিড় করছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।
সরেজমিনে দেখা যায়, স্টেজ থেকে প্রায় কয়েকশ গজ দূর পর্যন্ত মানুষের উপচেপড়া ভিড়। অনেকে নানাভাবে স্টেজ দেখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মঞ্চের সামনে যেতে না পেরে ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে হাজার হাজার মানুষ। কেউ দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ বসে পড়েছেন। সবার অপেক্ষা দলের শীর্ষ নেতা তারেক রহমানকে দেশের মাটিতে একনজর দেখা।
স্টেজের পাশের একটি ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে বসা মো. কবির হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘টাঙ্গাইল থেকে রাত ২টায় সংবর্ধনাস্থলে এসেছি। এরপর স্টেজের সামনে গিয়েছিলাম। কিন্তু সকালে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়নি। তাই পেছনে এসে ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে বসেছি।’
মো. জামুরুল ইসলাম নামের আরেকজন বলেন, ‘স্টেজের সামনে থেকে ধাক্কাধাক্কিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। তাই নেতাকে দেখতে পাশের ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে বসেছি।’
এদিকে অনেকে গতকাল রাতেই সংবর্ধনাস্থলে এসেছেন। তাই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসা অনেককে সড়কেই ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যায়।