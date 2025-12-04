হোম > রাজনীতি

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণ পেলেন হাসনাত, জুনায়েদ ও সাদিক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, আপ বাংলাদেশের আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ ও ডাকসুর ভিপি আবু সাদিক কায়েম। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের তিন যোদ্ধা। তাঁরা হলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) আবু সাদিক কায়েম। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন ও জুলাই বিপ্লব নিয়ে আয়োজিত প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য দেবেন তাঁরা।

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মোওসা হাররাজ স্বাক্ষরিত আমন্ত্রণপত্রটি গত ৫ নভেম্বর তিনজনের কাছে পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের ওপর অক্সফোর্ড বাংলা সোসাইটির সঙ্গে আমাদের যৌথ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি ও প্যানেলিস্ট হিসেবে যুক্তরাজ্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।’

২৮ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিসা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়েছে, এই সফরে অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তৃতা দেওয়া, প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণ, জবাবদিহি ও নাগরিক নেতৃত্বের প্রশ্নে ছাত্র এবং পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তাঁরা।

সফরটি কেবল একাডেমিক ও জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে এবং সফর শেষে তাঁরা বাংলাদেশে ফিরে আসবেন বলেও জানানো হয়েছে চিঠিতে।

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণের বিষয়ে আলী আহসান জুনায়েদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘চিঠিটা নভেম্বরে পেয়েছি। ভিসাসংক্রান্ত জটিলতায় প্রোগ্রাম একটু রিশিডিউল (সূচি পরিবর্তন) হয়ে জানুয়ারিতে হবে।’

হাসনাত আবদুল্লাহ ও সাদিক কায়েম চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তাঁরা কবে যুক্তরাজ্যে যাবেন, তা জানাননি।

