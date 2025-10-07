হোম > রাজনীতি

আবরারের আত্মত্যাগে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের সিঁড়ি তৈরি হয়েছে: সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: ফোকাস বাংলা

বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের আত্মত্যাগে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের সিঁড়ি তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটরিয়ামে শহীদ আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

শহীদ আবরার ফাহাদকে স্মরণ ও তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আমি নির্বাসিত জীবনে এ একটি ঘটনায় এত বেশি ব্যথিত হয়েছিলাম, চিন্তা করেছিলাম বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্ররা যারা বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে, জনগণের পক্ষে, দেশের পক্ষে কথা বলে তাদের সংখ্যা তো নেহাত কম নয়; কিন্তু যারা সেই দেশপ্রেম জনগণের সামনে উপস্থাপন করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার আশ্রয় নিয়েছে, কমছে কম তারা জীবন দিয়ে দিলে এক আবরারের রক্ত থেকে লক্ষ আবরার জন্ম নিত।’

সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম এভাবে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কথা বলা... কোনো না কোনোভাবে হয়তো তাকে জেলে যেতে হতো, নির্যাতিত হতে হতো, গুম হতে হতো। কিন্তু ভারতীয় আগ্রাসন এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে জীবন দিতে হতো, এটা আমরা তখন বুঝেছি, সে কারণে আবরারকে হত্যা করা হয়েছে।’

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আজকে যে আমরা ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের সিঁড়িগুলো নির্মাণ করেছি, তা এই শহীদ আবরারের মতো শহীদদের আত্মত্যাগের সিঁড়ির মধ্য দিয়ে। আমরা আমাদের সিঁড়ি নির্মাণ করেছি শাপলা চত্বরের শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে।’

সম্পর্কিত

আওয়ামী লীগ ফিরে আসা মানেই অভ্যুত্থান মিথ্যা: সারজিস আলম

একটি বিশ্বমোড়লসহ তিন পরাশক্তি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে: সালাহউদ্দিন

মৃত্যু ছাড়া কোনো সেইফ এক্সিট নাই— ‘কিছু উপদেষ্টার’ উদ্দেশে সারজিসের হুঁশিয়ারি

ইসির চিঠির জবাবে শাপলা প্রতীক চেয়ে ৭টি নমুনা পাঠাল এনসিপি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সাক্ষাৎ

‘জাতীয় নাগরিক জোট’-এর আত্মপ্রকাশ

সংস্কারের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হতে হবে: তাহের

এক-এগারো দেশের রাজনৈতিক অর্জনকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল: তারেক রহমান

বিএনপির রাজনীতিতে পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা