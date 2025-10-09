হোম > রাজনীতি

পাসপোর্টে আবারও ইসরায়েলকে বাদ দেওয়ার দাবি বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামানের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বৃহস্পতিবার আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশি পাসপোর্টে ‘ইসরায়েল ব্যতীত’ শর্ত পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন। তিনি বলেছেন, পাসপোর্টে আবারও ইসরায়েলকে বাদ দিতে হবে। ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক করা যাবে না। ইসরায়েলের সঙ্গে যেসব রাষ্ট্রের দহরম-মহরম সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সঙ্গেও বাংলাদেশের সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে এবং আলোকচিত্রী শহিদুল আলমসহ সব মানবাধিকারকর্মীর মুক্তির দাবিতে আয়োজিত এক নাগরিক সমাবেশে তিনি এ দাবি জানান। ‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলন’ এই সমাবেশের আয়োজন করে।

বাংলাদেশি পাসপোর্টে ২০২০ সালের আগে উল্লেখ থাকত, ‘এই পাসপোর্ট বিশ্বের সব দেশের জন্য বৈধ, ইসরায়েল ব্যতীত।’ তবে সে বছর পাসপোর্টে ‘ইসরায়েল ব্যতীত’ শব্দযুগল বাদ দেয় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন মহল থেকে বাংলাদেশি পাসপোর্টে ‘ইসরায়েল ব্যতীত’ শর্ত পুনর্বহালের দাবি ওঠে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের এপ্রিলে বাংলাদেশি পাসপোর্টে ‘ইসরায়েল ব্যতীত’ শর্ত পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকেও নির্দেশ দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

আজ সমাবেশে আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, ‘গাজায় নিরীহ-অসহায় মানুষদের সাহায্য করতে গিয়ে মানবাধিকারকর্মীদের ওপর যে বর্বরতা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী, তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। এর আমরা তীব্র নিন্দা জানাই।

‘দীর্ঘদিন ধরে গাজার মুসলমানদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনী হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, যার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু ৯০ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশে ইসরায়েলবিরোধী তেমন কোনো আন্দোলন হচ্ছে না। এটা দুঃখজনক।’

এ সময় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। কিন্তু আমরা এখনো নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখছি। আমরা চাই, এই সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে, যেন তারা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে পারে; জনগণকে একটি চমৎকার নির্বাচন উপহার দিতে পারে।’

‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের’ সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব, ন্যাশনাল লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন ফারুক রহমান প্রমুখ।

