নুরকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

হাসপাতালের নুরের সঙ্গে কথা বলছেন মির্জা ফখরুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালে যান তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

এ সময় বিএনপি মহাসচিব ভিপি নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। নুর যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, সেজন্য তাঁর চিকিৎসার বিষয়ে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিকিৎসকদের অনুরোধ জানান মির্জা ফখরুল।

এ সময় মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ছিলেন বিএনপির সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান রতন।

এদিকে ভিপি নুরকে দেখতে যাওয়ার আগে কাকরাইলের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটভুক্ত জাগপার সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমানকে দেখতে যান মির্জা ফখরুল। গতকাল সোমবার বিজয়নগরে সন্ত্রাসী হামলায় গুরুতর আহত হন খন্দকার লুৎফর রহমান।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা