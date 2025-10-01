হোম > রাজনীতি

চাঁদপুরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে প্রতিরোধের ঘোষণা, বিএনপির কাছে ব্যাখ্যা চাইল এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

২৭ সেপ্টেম্বর বিএনপি নেতাদের সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা ও তাঁর কুশপুতুল পুড়িয়ে ‘সর্বাত্মক প্রতিরোধ’ ঘোষণা করেছে চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলা শাখা ছাত্রদল ও যুবদল। এ বিষয়ে বিএনপির ব্যাখ্যা চেয়েছে এনসিপি। একই সঙ্গে বিএনপির উচ্ছৃঙ্খল ও আগ্রাসী মনোভাবের নেতা-কর্মীদের ব্যাপারে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

গতকাল মঙ্গলবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়।

এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘চলতি সপ্তাহের শনিবার চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক মুহাম্মদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও তাঁর কুশপুতুল পুড়িয়ে ‘সর্বাত্মক প্রতিরোধের’ ঘোষণা দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা। আমরা এই হুমকির নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

একই সঙ্গে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছ থেকে ‘সর্বাত্মক প্রতিরোধ’-এর ব্যাখ্যা জানতে চাই আমরা। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, ফ্যাসিবাদী আমলে আওয়ামী গণহত্যাকারী লীগ কর্তৃক ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের সম্মুখ সারির নেতাদের নানা সময় নিজ এলাকায় প্রবেশে বাধা প্রদান, হুমকি-ধমকি ও হামলা করা হতো। আমরা দৃঢ়ভাবে বলছি, যারা সেই একই কায়দার রাজনীতি আবার ফেরত আনার চেষ্টা করবে, তারা জনগণের গণপ্রতিরোধের মুখোমুখি হবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত রমজানেও চাঁদপুরে নিজ উপজেলায় ইফতার আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের হুমকি-ধমকির শিকার হন মুহাম্মদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। কারও রাজনৈতিক মতামতের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর নিজ এলাকায় ‘সর্বাত্মক প্রতিরোধের’ ঘোষণা কোনো রাজনৈতিক আচরণ নয়; বরং হুমকিমূলক ও আগ্রাসী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। রাজনৈতিক মন্তব্যকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে; ত্রাস ও হুমকি দিয়ে নয়। ত্রাস ও হুমকি-ধমকি মূলত রাজনৈতিক পরাজয় প্রকাশ করে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের এমন উচ্ছৃঙ্খল ও আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন নেতা-কর্মীদের ব্যাপারে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে এনসিপি।

সম্পর্কিত

এনসিপি-গণঅধিকার একীভূতকরণ: নেতৃত্ব নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা, গতি নেই আলোচনায়

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

তারেক মনোয়ারের বক্তব্যের ‘দায় নেবে না’ জামায়াত

জুলাই সনদ: বৃহত্তর ঐকমত্য তৈরিতে তৎপর গণতন্ত্র মঞ্চ

আওয়ামী লীগ ফেরা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: মাসুদ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

এনসিপি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ নিবন্ধন পাচ্ছে

খুব কষ্ট পেলাম! লাশের হাতে হ্যান্ডকাফ— সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু প্রসঙ্গে মান্না

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া প্রার্থী তালিকাকে ‘ভুয়া’ বলছে বিএনপি

আগামীর বাংলাদেশে ধর্ম পরিচয় থাকবে না—বলার জন্য যুবশক্তির তারিকুলের দুঃখপ্রকাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা