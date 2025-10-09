হোম > রাজনীতি

পিআরসহ ৫ দাবিতে জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলোর দেশজুড়ে বিক্ষোভ কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পাঁচ দফা দাবিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আল ফালাহ মিলনায়তনে ১ থেকে ১২ অক্টোবর কর্মসূচির ডাক দেয় দলটি। ফাইল ছবি

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে আগামীকাল শুক্রবার ঢাকাসহ দেশের সব বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ-মিছিল করবে ইসলামী দলগুলো। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ সাতটি ইসলামী দলের চলমান যুগপৎ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের অংশ হিসেবে পালন করা হবে এ কর্মসূচি।

গতকাল বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জামায়াতে ইসলামী জানায়, দ্বিতীয় দফায় পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামীকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর ঢাকা মহানগরীসহ দেশের সব বিভাগীয় শহরে মিছিল এবং ১২ অক্টোবর সব জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হবে।

অন্যদিকে আজ বৃহস্পতিবার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জুলাই সনদের ভিত্তিতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, গণহত্যার বিচার, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা ও ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচারের দাবিতে পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামীকাল বাদ জুমা বিক্ষোভ-মিছিল করা হবে। ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের সঙ্গে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরেও বিক্ষোভ-মিছিল হবে।

পাঁচ দফা দাবি আদায়ে যুগপৎ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের অংশ হিসেবে গত ৩০ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামী ১ থেকে ১২ অক্টোবর কর্মসূচি ঘোষণা করে। প্রথম পর্বে সে মাসেই তিন দিনের কর্মসূচি পালন করেছিল দলটি।

জামায়াতসহ সাতটি ইসলামী দলের পাঁচ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে—জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন করা; আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু করা; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত করা; ফ্যাসিস্ট সরকারের সব জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

