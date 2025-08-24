হোম > রাজনীতি

কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ফাইল ছবি

রাষ্ট্রব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

মালয়েশিয়া সফরকালে গতকাল শনিবার প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। সভায় নাহিদ ইসলামের বক্তব্য আজ এনসিপির ফেসবুক পেজে তুলে ধরা হয়।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচন কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন আনে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান রাষ্ট্রের কাঠামো বদলায়। সেই কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে আমরা এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব।’

তিনি বলেন, এই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের আগের যেকোনো গণ-আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন। এই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটা নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটেছে। তরুণদের উত্থান ঘটেছে।

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘গত এক বছরে বাংলাদেশ সংস্কারের পথে এগিয়েছে। কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এখন একটা অনিশ্চয়তার জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে সংস্কার হবে, নাকি সংস্কার ছাড়াই নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা খুব স্পষ্ট করে বলেছি, আমরা নতুন সংবিধান চাই। প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার চাই।’

নাহিদ ইসলামের তিন দিনের মালয়েশিয়া সফরের আয়োজন করেছে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স-মালয়েশিয়া চ্যাপ্টার।

আজ রাতে তাঁর দেশে ফেরার কথা। আগামী মঙ্গলবার চীনের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। এনসিপির সাত নেতা তাঁর সফরসঙ্গী হবেন বলে জানা গেছে।

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়াকে দেখতে ফিরোজায় ইসহাক দার

পিআর ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন: জামায়াত নেতা তাহের

‘উদ্ভট ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী’ বক্তব্য: ফজলুর রহমানকে বিএনপির কারণ দর্শানোর নোটিশ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে পাকিস্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার সমর্থকদের সঙ্গে ইসিতে বিএনপির আরও এক গ্রুপের মারামারি

রুমিন ফারহানা বিএনপির আওয়ামীবিষয়ক সম্পাদক: হাসনাত আবদুল্লাহ

শোকজ প্রত্যাহার, দুই মাস পর সারোয়ার তুষারকে দলীয় কর্মকাণ্ডে ফেরাল এনসিপি

‘৭১’-এর বিষয়টি দ্রুত সমাধান করা উচিত, ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠকে এনসিপি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ছাড়া ভোটে যাওয়া নিয়ে সংশয়ে এনসিপি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি: বদিউল আলম মজুমদার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা