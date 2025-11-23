হোম > রাজনীতি

এভারকেয়ারে ভর্তি হলেন খালেদা জিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। আজ রোববার রাত ৮টার পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, ‘ম্যাডামের জন্য গঠিত যে মেডিকেল বোর্ড আছে, তাদের পরামর্শক্রমে কিছু পরীক্ষার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। উনি কেবিনে আছেন। টেস্টের রিপোর্টগুলো পর্যালোচনা শেষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে বোর্ড।’

গুলশানের বাসা ফিরোজা থেকে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন খালেদা জিয়া। রাত ৮টা ১০ মিনিটে হাসপাতালে পৌঁছান তিনি।

সর্বশেষ গত ১৫ অক্টোবর এক দিনের জন্য এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। সে সময়ও তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন ৭৯ বছর বয়সী সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।

