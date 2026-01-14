জামায়াত আমির বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন করবেন না: মার্থা দাশ

জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন করবে না বলে জানিয়েছেন ন্যাশনাল খ্রিষ্টান ফেলোশিপ অব বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারি মার্থা দাশ। জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের বরাতে তিনি বলেছেন, ‘জামায়াতে ইসলামীর আমির মহোদয়ের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ক্ষমতায় গেলে জামায়াতে ইসলামী শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবে না। এটা আমাদের জন্য খুব ভালো একটা বিষয়।’
আজ বুধবার সন্ধ্যায় জামায়াত আমিরের সঙ্গে মার্কিন শিক্ষাবিদ ড. গর্ডন ক্লিংগেনশমিটের নেতৃত্বে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল বৈঠক করে।
বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান প্রতিনিধিদলে থাকা মার্থা দাশ।
মার্থা দাশ বলেন, ‘আমরা যারা নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করি, তিনি (জামায়াত আমির) বলেছেন, সংখ্যালঘু হিসেবে আমরা যেন নিজেদের পরিচিত না করি; বরং তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে যাদের সংখ্যা কম, তাদের তিনি সন্তানের মতো করে আগলে রাখবেন। যদি মহান সৃষ্টিকর্তা তাদের সুযোগ দেন, তাহলে এটাই যেন অব্যাহত থাকে।’
জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বৈঠকের বিষয়ে জানানো হয়, প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় তুলে ধরা হয় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা আরও জোরদার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।
ড. গর্ডন ক্লিংগেনশমিট বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রশংসা করেন এবং এ ধরনের সংলাপ অব্যাহত রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন।