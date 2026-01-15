হোম > রাজনীতি

জামায়াতের জোটের বৈঠক

আসন সমঝোতায় এনসিপি কত পেল, ইসলামী আন্দোলনের কী হলো

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলের নেতারা আসন সমঝোতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী আন্দোলনকে ছাড়াই জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ১১-দলীয় জোটের মধ্যে ২৫৩টি আসন বণ্টন নিয়ে আপাতত সমঝোতা হয়েছে। তবে চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন দলটির জন্য ৪০-৪৫টি আসন রাখা হয়েছে বলে জোটের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। জামায়াত নেতারা আশা করছেন, ইসলামী আন্দোলন শিগগির তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে।

নির্বাচনী ঐক্যের চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়ার জন্য আজ বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করেন ১০ দলের নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৫৩টিতে সমঝোতার কথা ঘোষণা দেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

ঘোষণা অনুযায়ী, সমঝোতার ২৫৩টি আসনের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ১৭৯টি আসনে নির্বাচনে লড়বে। এ ছাড়া এনসিপি ৩০টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২০, খেলাফত মজলিস ১০, এলডিপি ৭, নেজামে ইসলাম পার্টি ২, এবি পার্টি ৩ ও ডেভেলপমেন্ট পার্টি ২টি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

এর বাইরে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আসন সমঝোতার বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে কোনো তথ্য জানানো হয়নি। তবে জোটের একটি সূত্র জানিয়েছে, ইসলামী আন্দোলন ৪০-৪৫টি এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) ও খেলাফত আন্দোলনকে একটি করে আসন দেওয়া হতে পারে।

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘কয়েকটা আসনে এখনো সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি, তা জানানো হবে। ইসলামী আন্দোলন এখানে আজ আসেনি। আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করছি। আমরা আশা করছি, তারা শিগগির তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে।’

জামায়াত লড়বে ১৭৯ আসনে, জোটের সমঝোতা ২৫৩টিতে

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, এহসানুল মাহবুব জোবায়ের, এলডিপির চেয়ারম্যান কর্নেল অলি আহমদ, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, বিডিপির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম চাঁদ, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমাদ আব্দুর কাদের, জাগপার মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, নেজামে ইসলাম পার্টির আনোয়ারুল হক, সাবেক স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া প্রমুখ।

এদিকে আসন সমঝোতার ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেয়নি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, আগামীকাল শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করবে তারা। সেখানে জোটের বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করবেন দলটির নেতারা। এর আগে দুপুরে ইসলামী আন্দোলনকে ছাড়াই জরুরি বৈঠক করেন অন্য ১০ দলের নেতারা।

