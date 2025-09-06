সন্ত্রাস-চাঁদাবাজের দলই পিআর মানছে না: জামায়াতের নূরুল ইসলাম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, যে দলের নেতা-কর্মীরা ৫ আগস্ট-পরবর্তী সারা দেশে খুন, গুম, লুটপাট, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে; সেই দলই এখন ভয়ে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন মেনে নিতে পারছে না।
আজ শনিবার জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে ঢাকা-৪ সংসদীয় আসনের কদমতলী এলাকায় কর্মহীনদের মাঝে রিকশা-ভ্যান বিতরণপূর্বক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আমির মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘কারণ তারা জানে পিআর পদ্ধতিতে ভোট হলে কেন্দ্র দখল করা যাবে না, ভোট চুরি করা যাবে না, অস্ত্রের মহড়া দেওয়া যাবে না। তারা চাচ্ছে পুরোনো ব্যবস্থায় নির্বাচন হলে কোনমতে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে কেন্দ্র দখলের মাধ্যমে ভোট চুরি করে যদি এক ভোটও বেশি আদায় করা যায় তাহলে বিজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে।’
নুরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘তরুণ ছাত্রসমাজ দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ভোটকেন্দ্র পাহারা দেবে। পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি ভোটের হিস্যা বুঝে নেবে। এক ভোটের ব্যবধানে লাখ-লাখ ভোট নষ্ট হয়ে যাওয়ার পদ্ধতি বাতিল করতে হবেই, হবে।’
তিনি আরও বলেন, জামায়াতে ইসলামী পাঁচ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করলে দেশ উন্নয়নের দিক থেকে ২৫ বছর এগিয়ে যাবে। কারণ, জামায়াতে ইসলামীতে কোনো দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়করণ, দলীয়করণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ নেই।
তিনি বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব মুখে নীতিবাক্য বললেও দেশ তাদের হাতে নিরাপদ নয়। এরা সুযোগ সন্ধানী, সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। সুযোগ পেলেই বিষধর সাপের মতো এরা ফুঁসে উঠবে। দেশকে আবারও দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান করবে। কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না, দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান নেতৃত্ব দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠন করতে পারবে না।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কদমতলী পশ্চিম থানা আমির মো. কবিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মহানগরীর সমাজকল্যাণ সম্পাদক পল্টন থানার আমির শাহীন আহমেদ খান, শ্যামপুর-যাত্রাবাড়ী থানা আমির মাওলানা যাকীর হোসাইন, শ্যামপুর দক্ষিণ থানা আমির কামরুল হাসান প্রমুখ।