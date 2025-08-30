হাসপাতালে নুরকে দেখতে গেলেন বিএনপির ডা. রফিকুল

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছেন বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান তিনি। সেখানে নুরের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন।
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডা. রফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘নুর একজন জুলাই যোদ্ধা।’ তিনি আরও বলেন, নুরকে চেনেন না এমন কেউ নেই এবং এই ঘটনার সময় যারা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরাও তাঁকে চেনে। তিনি এই ঘটনার একটি সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানান।
ডা. রফিকুল ইসলাম জানান, নুরের অবস্থা গুরুতর। মাথায় এবং নাকে তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। তাঁর চিকিৎসায় একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।