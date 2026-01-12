হোম > রাজনীতি

মামুনুল হকের বাসায় নাহিদ, কী কথা হলো দুজনে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ সোমবার বেলা ৩টায় মাওলানা মো. মামুনুল হকের বাসায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় জোটের অন্যতম দুটি দলের নেতা বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মো. মামুনুল হক ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বৈঠক করেছেন। আজ সোমবার বেলা ৩টায় মাওলানা মো. মামুনুল হকের বাসায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিপি জানিয়েছে, দুই নেতার মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। এ সময় তাঁরা আগামী নির্বাচন, গণভোট ও সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়াবলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

এনসিপির একটি সূত্র জানায়, ১১-দলীয় জোটে আসন বণ্টন নিয়ে কিছু জটিলতা চলছে। দুই নেতার বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গঠিত হয়েছে ১১-দলীয় জোট। এই জোটের দলগুলো হলো—বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ও আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)।

