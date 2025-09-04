হোম > রাজনীতি

নুরের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ‘দৃশ্যমান’ কোনো ব্যবস্থা নেই: গণঅধিকার পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ‘দৃশ্যমান’ কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে দলটি।

একই সঙ্গে ওই হামলাকারীদের বিচার, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ ও ফ্যাসিবাদের দোসর জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে আগামীকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে সর্বদলীয় সংহতি সমাবেশের ডাক দিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ।

আজ বৃহস্পতিবার দলটির দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামানের পাঠানো বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ২৯ আগস্ট গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলের সভাপতি নুরুল হক নুর সংবাদ সম্মেলন করার সময় পুলিশ ও সেনাসদস্যরা তাঁকেসহ অন্য নেতা-কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা করে। সেই সঙ্গে দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হন। অনেকের অবস্থা গুরুতর। সরকারের পক্ষ থেকে বিচারের আশ্বাস দেওয়া হলেও হামলাকারীদের ভিডিও ফুটেজ থাকার পরও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় গণঅধিকার পরিষদ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এতে বলা হয়, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সামনের সারির যোদ্ধা হিসেবে অবদান রেখেছেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পরও তাঁর মতো নেতার ওপর এমন নির্মম হামলা চালানো হয়েছে, যা ফ্যাসিবাদী শক্তির পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়। এটি শুধু গণঅধিকার পরিষদের ওপর নয়, বরং সমগ্র জাতির গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হামলা। গণঅধিকার পরিষদ মনে করে, এই হামলার পেছনে আওয়ামী লীগের দোসর বাহিনী এবং জাতীয় পার্টির ষড়যন্ত্র রয়েছে, যা নয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত।

সম্পর্কিত

ছাত্রলীগের মতো দায় চাপানোর রাজনীতি বেছে নিয়ে মিথ্যাচার করছে ছাত্রদল: শিবির

ডাকসুতে আমার জিতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই: আবদুল কাদের

শুধু রাজনীতিতে নয়, অর্থনীতিতেও গণতন্ত্র আনতে হবে: আমীর খসরু

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে আওয়ামী লীগ: শামসুজ্জামান দুদু

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

নির্বাচন কমিশন ভূতের পিঠে চড়েছে: রুহিন হোসেন প্রিন্স

নুরকে সুস্থ দেখানোর একটা পরিকল্পনা চলছে: রাশেদ খান

দিনের ভোট দিনেই হবে, রাতে নয়: জয়নুল আবদিন ফারুক

জি এম কাদের ও তাঁর স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা আব্দুল কাদেরের সুদীর্ঘ লড়াই মূল্যায়ন করবে, আশা এনসিপির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা