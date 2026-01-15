হোম > রাজনীতি

১৭৯ আসনে লড়বে জামায়াত, ২৫৩ আসনে সমঝোতার ঘোষণা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৫৩টি আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে আসন সমঝোতার রূপরেখা ঘোষণা করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি জানান, জামায়াত ১৭৯টি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে এবার।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তিনি।

সৈয়দ তাহের জানান, জামায়াতে ইসলামী ১৭৯টি আসনে নির্বাচনে লড়বে। এ ছাড়া এনসিপি ৩০ টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২০ টি, খেলাফত মজলিস ১০ টি, এলডিপি ৭ টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ২ টি, এবি পার্টি ৩টি এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টি ২টি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে।

সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমরা নিজেদের ভোট দিতে আসবে এবং ভোটের হিসাব নিয়ে ঘরে ফিরবে।’

এ সময় শহীদ ওসমান বিন হাদির বিচার চেয়ে তিনি বলেন, এমন বিপ্লবীদের হত্যার বিচার না হলে বিপ্লবী তৈরি হবে না।

