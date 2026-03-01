হোম > রাজনীতি

খামেনির মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ও ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

আজ রোববার এক্স হ্যান্ডলে ইংরেজিতে দেওয়া শোকবার্তায় তিনি বলেন, ‘ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির শাহাদাতের সংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে ইরানের জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদের শোকে ধৈর্য ও শক্তি দান করুন।’

জামায়াত আমির বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অস্থিতিশীলতা ইতিমধ্যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে গুরুতর ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। আরও যেকোনো সামরিক উত্তেজনা কেবল একটি জাতিকে বিপন্ন করবে না, বরং সমগ্র অঞ্চলকে একটি ধ্বংসাত্মক সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পবিত্র রমজান মাসে এই ধরনের আক্রমণ মুসলিম বিশ্বের সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে আহত ও ক্ষুব্ধ করবে এবং বিশ্বশান্তিকে আরও হুমকির মুখে ফেলবে।

তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, ইরান এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে অবিলম্বে সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার, সর্বাধিক সংযম প্রদর্শন করার এবং কূটনৈতিক যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক আইন, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন জামায়াতের আমির।

সম্পর্কিত

জাতীয় স্বার্থে আমরা ঐকমত্যে থাকব: সালাহউদ্দিন আহমদ

গতানুগতিক বিরোধী দল হিসেবে সংসদে ফাংশন করতে চাই না: শফিকুর রহমান

নারী-শিশু নির্যাতনের ঘটনা প্রমাণ করে সরকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে: জামায়াতের মহিলা বিভাগ

যে কারণে শোকজের জবাব দেবেন না ছাত্রদলের হামিম

এনসিপির প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

প্রথম বছরেই ঝরে পড়েছেন এনসিপির চল্লিশের বেশি নেতা

হামিমকে শোকজ করল ছাত্রদল

ভাষানটেক-কড়াইল বস্তির নারী ও শিশুদের সঙ্গে ইফতার করলেন জুবাইদা রহমান

বিতাড়িত ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসন জুলাই আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: মুজিবুর রহমান

সাকিবকে খেলতে না দেওয়া দুর্নীতি হলে আমি শাস্তি পেতে রাজি: আসিফ মাহমুদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা