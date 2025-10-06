পিআরের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ফিরে আসতে পারে: রাশেদ খান

পিআরের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি বলেছেন, পিআরের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হতে পারে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভাজন সৃষ্টি হবে। আওয়ামী লীগ ও ভারতের আধিপত্যের প্রশ্নে, ফ্যাসিবাদ দোসরদের প্রশ্নে সবার এক থাকা দরকার।
আজ সোমবার ‘আগামী নির্বাচন গুণমানসম্পন্ন ও সবার জন্যে গ্রহণযোগ্য করার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নাগরিক যুব ঐক্যের আয়োজনে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সকাল ১০টায় শুরু হয়ে শেষ হয় বেলা ১টায়।
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে ঠিকই; কিন্তু ফ্যাসিবাদ বন্ধ হয়নি। আমরা উপদেষ্টা সংস্কারের কথা বলেছিলাম। কয়েকজনকে এনজিও উপদেষ্টা বানাল, শপথ পড়াল, তাদের কী অবদান? যে গাদ্দার উপদেষ্টাদের কথা সাবেক উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন, তাদের নাম প্রকাশ করতে হবে। যদি তাদের (উপদেষ্টা) ষড়যন্ত্রে গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়, তাহলে এর দায় আপনাকে (নাহিদ) নিতে হবে।’
সরকারের প্রতি মন্তব্য করে রাশেদ খান বলেন, ‘সরকার কোনো সংস্কার করতে পারেনি। শুধু হাসিনা পালিয়েছে, কিন্তু সব ফ্যাসিবাদ থেকে গেছে।’
বাংলাদেশের বাস্তবতায় নিম্নকক্ষে পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) বাস্তবায়ন হবে না বলে মন্তব্য করেন রাশেদ খান। তিনি বলেন, ‘পিআরের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হতে পারে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভাজন সৃষ্টি হবে। আওয়ামী লীগ ও ভারতের আধিপত্যের প্রশ্নে, ফ্যাসিবাদ দোসরদের প্রশ্নে সবার এক থাকা দরকার।’
এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হলে আরও একটা সংকট দেশে দেখা দেবে। মারামারির আশঙ্কা বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে হবে। আবার আওয়ামী ভোটার নিয়ে টানাটানি, সংখ্যালঘু ভোটারদের টানাটানি এখন দেখা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগকে অনেকে দলীয় কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করছে। বিগত দিনে যেমন তাদের (বিএনপি-জামায়াত) গভীর সম্পর্ক ছিল, জাতির স্বার্থে তারা আবার গভীর সম্পর্ক করলেই ইলেকশন (নির্বাচন) সুষ্ঠু হবে।’