বিএনপির সর্বশেষ নির্বাচনী জনসভার স্থান ও তারিখ জানালেন রিজভী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন রুহুল কবির রিজভী। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজধানীতে নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করেছে বিএনপি। আগামী রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ২টায় রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। উত্তরাঞ্চলের তিন জেলা সফর শেষে এতে যোগ দেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথ সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

ঢাকার নির্বাচনী জনসভার সফলতা প্রত্যাশা করে সংবাদ সম্মেলনে রিজভী বলেন, ‘আজকের যৌথসভায় দলের সব অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই জনসভা সফল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। ঢাকার ২০টি আসনের বিএনপি প্রার্থীরা এই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন। ঢাকা মহানগরীতে এটিই হবে বিএনপির সর্বশেষ নির্বাচনী সমাবেশ।’

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, যুবদলের সভাপতি এম মোনায়েম মুন্না, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

