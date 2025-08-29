‘মঞ্চ ৭১’ এর বিরুদ্ধে হাদির লড়াইয়ের ঘোষণা, সমর্থন জানালেন সারজিস

মঞ্চ ৭১ এর বিরুদ্ধে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই আন্দোলনের সামনের সারির সংগঠক শরিফ ওসমান হাদীর লড়াইয়ের ঘোষণায় সমর্থন জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আজ শুক্রবার বিকেলে হাদীর এক পোস্টে কমেন্ট করে সারজিস এ সমর্থনের কথা জানান।
এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে শরিফ ওসমান হাদী তার ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘মঞ্চ ৭১-কে ধন্যবাদ। তারা পাঁচ দফার প্রথম দফায় রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আমাকে গ্রেপ্তার করতে বলেছে। এবার আমরা ইনকিলাব মঞ্চ লড়াইয়ের সেকেন্ড ফেইজে প্রবেশ করলাম।’
পোস্টে তিনি আরও লিখেছেন, ‘দিল্লির সেবাদাস ও গণহত্যাকারীদের এমন জানের শত্রু হতে পারাটাই সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান। জন্মভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমার জান ও জবানকে আল্লাহর কাছে অনেক আগেই সঁপে দিয়েছি।’
জনগণের কাছে অনুরোধ জানিয়ে হাদী লেখেন, ‘আল্লাহ আমারে নিয়া গেলে আমার ইনকিলাবের পাগল ভাই-বোনগুলোরে আপনারা একা ছাইড়া দিবেন না। ওদের কলিজায় আগলাইয়া রাইখেন। নিজের জীবনের চেয়েও ওরা এই লড়াইকে বেশি ভালোবাসে। দেহে শেষ বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত লড়াই চলবে। জান দিবো, জুলাই দিব না।’
এই পোস্টের কমেন্টে শুক্রবার বিকেলে সারজিস আলম লেখেন, ‘এ লড়াই আপনার একার নয়। এ লড়াই আমাদের সবার।’