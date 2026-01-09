হোম > রাজনীতি

নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে তারেক রহমানের উত্তরাঞ্চলের সফর স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ফাইল ছবি

নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উত্তরাঞ্চল স্থগিত করা হয়েছে। আজ শুক্রবার রাতে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এর আগে বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলা সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে এই সফর স্থগিত করা হয়েছে।’

এসময় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালে চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব। তিনি বলেন, ‘আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, সেই নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য একটি মহল বিভিন্নভাবে চক্রান্ত করছে। এরই মধ্যে ওসমান হাদীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিশেষ করে বিএনপির অনেককে গুলি করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্যসচিব মোসাব্বিরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।’

বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, ‘আমরা বারবার করে এ কথা সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি, জানাতে চাই আবারও-এই ধরণের হত্যাকান্ড ঘটতে থাকলে এই দেশে নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট হবে। নির্বাচনের পরিবেশ যাতে বিনষ্ট না হয়, সে জন্য সকল প্রকার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমরা আবারও সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান জানাচ্ছি।’

সম্পর্কিত

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

বিএনপির চেয়ারম্যান হলেন তারেক রহমান

আসিফ মাহমুদকে চেয়ারম্যান করে এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন

তারেক রহমানের সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূত ও অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

বাসা থেকে হেঁটে অফিসে গেলেন তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হলেন নাজিমুদ্দিন

বিএনপির বিদ্রোহীরা প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করলে ব্যবস্থা: নজরুল ইসলাম খান

রাতে স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

তারেক রহমানের সঙ্গে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

বরিশালের বহিষ্কৃত ১২ নেতা-নেত্রীকে পদে ফেরাল বিএনপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা