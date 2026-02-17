হোম > রাজনীতি

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন এমপি আতিক মুজাহিদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করেছেন এমপি আতিক মুজাহিদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করেছেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ। আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করেন তিনি। এ সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি মোনাজাতে অংশ নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মোনাজাত শেষে ড. আতিক মুজাহিদ বলেন, ‘আল্লাহ আমাদের শহীদ ওসমান হাদির মতো আদর্শ, সততা, সাহস ও যোগ্যতা দান করুন, যাতে আমরা শহীদ হাদির স্বপ্নের ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি।’

আতিক মুজাহিদ আরও বলেন, ‘দেশের ৩০০টি আসনে শহীদ হাদির আদর্শে গড়া যোগ্য, সৎ ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত প্রতিনিধি দান করুন, যারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অটল থেকে দেশ ও জাতির সেবা করবে।’

কবর জিয়ারতের সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক নিজাম উদ্দিন, যুগ্ম সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন শিশির, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম, সদস্য কনকসহ প্রমুখ।

এর আগে আজ দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনের শপথকক্ষে এনসিপির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেন।

