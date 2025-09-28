নির্বাচন নিয়ে নতুন দাবি তোলা মানে বোকার স্বর্গে বাস: শামসুজ্জামান দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, যারা নতুন নতুন দাবি সামনে এনে নির্বাচন প্রলম্বিত করার চেষ্টা করছে, তারা আসলে বোকার স্বর্গে বাস করছে। আজ রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী লেখক ফোরামের আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
দুদু বলেন, ‘আমরা মনে করি, আগামীর দিন জাতীয়তাবাদের দিন। জাতীয়তাবাদ ছাড়া এ দেশের মানুষের জন্য কোনো বিকল্প নেই।’
বিএনপির এ নেতা অভিযোগ করে বলেন, একটি বিশেষ মহল আশঙ্কা করছে, নির্বাচনে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। এ কারণে তারা নানা মুখরোচক বক্তব্য ও নতুন নতুন দাবি তুলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে। এ দেশের মানুষ ১৬ বছর ধরে আন্দোলন করেছে নিজের মতামত ও অধিকার রক্ষার জন্য। সেই অধিকার রক্ষার একমাত্র মাধ্যম নির্বাচন। কে কত জনপ্রিয়—নির্বাচনের মাধ্যমেই তা প্রমাণ হবে।
দুদু আরও বলেন, দেশে খুব শিগগির একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন হওয়া জরুরি। সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন পার্লামেন্ট ও সরকার গঠিত হতে হবে।
এ সময় তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কেউ যদি মনে করে, জনগণের ওপর নির্বাচনের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেবে, সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না।
ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি দুদু বলেন, ‘আমরা সরকারকে টিকিয়ে রেখেছি একটি ভালো নির্বাচনের প্রত্যাশায়। আমরা চাই সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিক, যাতে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন সম্ভব হয়।’
শামসুজ্জামান দুদু বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বলেন, গত ১৬ বছর শেখ হাসিনার ‘নির্মম ও ভয়ংকর শাসনে’ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, শেখ হাসিনার এই পরিণতি সময়ের প্রতিশোধ। তিনি এখন যেখানে আছেন, সেটাই তাঁর আসল ঠিকানা।
জাতীয়তাবাদী লেখক ফোরামের সভাপতি কবি শাহীন রেজার সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাইনুল ইসলামসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।