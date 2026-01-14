হোম > রাজনীতি

বিএনপি থেকে এস এ সিদ্দিক বহিষ্কার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এস এ সিদ্দিক সাজু। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর দারুসসালাম থানা বিএনপির আহ্বায়ক এস এ সিদ্দিক সাজুকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। আজ বুধবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

এর আগে দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডসহ দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে কাজ করার সুস্পষ্ট অভিযোগের বিষয়ে গত ২৩ নভেম্বর এস এ সিদ্দিককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় বিএনপি।

