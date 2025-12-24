নির্বাচন পেছাতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে: পাটওয়ারী

হোম > রাজনীতি

নির্বাচন পেছাতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে: পাটওয়ারী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচন পেছাতে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী। আজ বুধবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন।

এনসিপি যথাসময়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট চায় বলে জানিয়ে নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী বলেন, ‘ইসি আগামী ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখে নির্বাচন আয়োজন করতে চাচ্ছে। আমরা বলেছি এই ঘোষিত তারিখ যাতে না পেছায়; যাতে নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কারণ আওয়ামী লীগ বিভিন্নভাবে এবং ভারত বাংলাদেশে অস্থিতিশীল করে নির্বাচনকে পেছানোর চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে যাতে ইলেকশন না পেছায়, যথাসময়ে যেন নির্বাচন হয়।’

সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে ইসির প্রতি আস্থা রয়েছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনে কিছু বিশৃঙ্খলা রয়েছে। এখানে ফ্যাসিবাদের অনেক দোসর রয়েছে। নির্বাচনটা আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশনই। আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি। আমরা সেগুলো রিপোর্ট করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বলেছি, আঞ্চলিক অফিসগুলো যদি সক্রিয় করা যায়, তাহলে ১২ তারিখে নির্বাচনটা সুন্দরভাবে করা সম্ভব। তারা সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। প্রথমবারের মতো তিন বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন।’

নির্বাচন নিয়ে কোনো সন্দেহ বা উদ্বেগ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘উদ্বেগ আছে। একজন প্রার্থী অলরেডি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। আমাদের প্রার্থীদের বলেছি, নির্বাচন কমিশনের বিধিমালা মেনে চলতে এবং নির্বাচন কমিশনকেও বলেছি সব দলের প্রার্থীদের নিরাপত্তা যাতে নিশ্চিত করা হয়।’

১২ ফেব্রুয়ারি ভোট নিয়ে কোনো আশঙ্কা আছে কি না এ প্রশ্নের জবাবে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আশঙ্কা তো বাংলাদেশে রয়েছে, কিন্তু সেই আশঙ্কাটা মানিয়ে আমরা বারবার নির্বাচন কমিশনের কাছে বলেছি, যাতে ফেব্রুয়ারি ১২ তারিখে নির্বাচন করা যায়। নির্বাচন কমিশন যেন কোনো ছোট ভুলও না করে, যাতে তারিখ পিছিয়ে না যায়। আমরা আজকে অনুরোধ জানিয়েছি, মনোনয়ন আবেদনের যে তারিখগুলো আছে, সেগুলো রিথিংকিং করা যায় কিনা।’

সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, ‘আমরা অন্য কোনো প্রতীকে ভোট করব না। ইলেকটোরাল অ্যালায়েন্স করছি। তবে আমরা শাপলা কলি প্রতীকে নির্বাচন করব। অন্য দলের প্রতি আহ্বান করব, নিজস্ব স্বকীয়তা বিকিয়ে দেবেন না। আজকে হয়তো সুযোগ নেই, ভবিষ্যতে সুযোগ আসবে।’

এ সময় এনসিপি যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মুসা উপস্থিত ছিলেন।

