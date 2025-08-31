হোম > রাজনীতি

চীন সফর শেষে দেশে ফিরলেন এনসিপির নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গত বুধবার (২৭ আগস্ট) চীন সফরের প্রথম দিনে হুয়াওয়ের এক্সিবিশন সেন্টার পরিদর্শন করেন এনসিপির নেতারা। ছবি: সংগৃহীত

চীন সরকারের আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের সফর শেষে রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে দেশে ফিরেছে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এনসিপির প্রতিনিধিদল। হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

চীন সফর শেষে রাত ৯টা ৫০ মিনিটে এনসিপির প্রতিনিধিদল ঢাকা অবতরণ করে। এরপর বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের বাইরে তারা গণমাধ্যমকর্মীদের ব্রিফিং করে।

এ সময় নাহিদ ইসলাম চীন সফরে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য চীনের সরকারকে ধন্যবাদ জানান। চীন সফরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান। দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, সংস্কার স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য তারা তাদের আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘সামনে আমরা গণপরিষদ নির্বাচন চাই। এটাই আমাদের পার্টির প্রত্যেকের একই অবস্থান। (প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এনসিপির আলোচনায়) এটাই পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়।’

চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, ‘এ সফর এনসিপি ও সিপিসির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচন করেছে ৷ চীন ও বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে নতুন প্রেরণা যোগ করেছে। এ বছর চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে একটি। আমি ও চীনা দূতাবাস বরাবরের মতো দুই দেশের মধ্যে বাস্তব সহযোগিতা আরও উন্নত করতে সেতুবন্ধনকারীর ভূমিকা পালন করে যাব।’

ব্রিফিং শেষে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম চিকিৎসাধীন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের খোঁজখবর নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান।

এর আগে গত মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে চীনের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ে এনসিপির প্রতিনিধিদল। নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এ দলে ছিলেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম ও যুগ্ম সদস্যসচিব তাহসিন রিয়াজ।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা