হোম > রাজনীতি

খালেদা জিয়াকে দেখতে ফিরোজায় ইসহাক দার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফিরোজায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেল

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন বাংলাদেশে সফররত পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার।

আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের বাসা ফিরোজায় যান ইসহাক দার। এ সময় খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এসব তথ্য জানিয়ে বলেছেন, সাক্ষাৎকালে ইসহাক দারের সঙ্গে আলাপ করেন খালেদা জিয়া।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইমরান হায়দার।

সম্পর্কিত

পিআর ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন: জামায়াত নেতা তাহের

কাঠামোগত পরিবর্তন না এলে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করব: নাহিদ ইসলাম

‘উদ্ভট ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী’ বক্তব্য: ফজলুর রহমানকে বিএনপির কারণ দর্শানোর নোটিশ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে পাকিস্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার সমর্থকদের সঙ্গে ইসিতে বিএনপির আরও এক গ্রুপের মারামারি

রুমিন ফারহানা বিএনপির আওয়ামীবিষয়ক সম্পাদক: হাসনাত আবদুল্লাহ

শোকজ প্রত্যাহার, দুই মাস পর সারোয়ার তুষারকে দলীয় কর্মকাণ্ডে ফেরাল এনসিপি

‘৭১’-এর বিষয়টি দ্রুত সমাধান করা উচিত, ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠকে এনসিপি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ছাড়া ভোটে যাওয়া নিয়ে সংশয়ে এনসিপি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি: বদিউল আলম মজুমদার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা