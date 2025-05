যে কুমির ডেকে আনছেন, তা আপনাদেরকেই খাবে: কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা আসিফ

আওয়ামী লীগ, নর্থ ও দিল্লী জোটভুক্ত হয়ে যে কুমির ডেকে আনছেন তা আপনাদেরকেই খাবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। আজ বৃহস্পতিবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এমনটি বলেন।

ওই ফেসবুক পোস্টে আসিফ বলেন, BAL, North & Delhi জোটভুক্ত হয়ে যে কুমির ডেকে আনছেন তা আপনাদেরকেই খাবে। You’re not one of them—just co-opted temporarily (তুমি ওই দলের স্থায়ী সদস্য নও, শুধুই ক্ষণিকের জন্য)।