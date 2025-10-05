হোম > রাজনীতি

৩০০ আসনেই প্রার্থী দিয়েছি, রাজনৈতিক সমঝোতা সময়মতো হবে: ফয়জুল করীম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, ‘আমরা তিন শ আসনেই প্রার্থী দিয়েছি। রাজনৈতিক সমঝোতা ও বোঝাপড়া যা হওয়ার, তা সময়মতো হবে। কিন্তু আমরা তিন শ আসনেই জিতে আসতে লড়াই করব। সে জন্য সংগঠনকে মজবুত করতে হবে, স্থানীয় মানুষদের অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে, মানুষের আপনজন হয়ে যেতে হবে।’

দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গতকাল শনিবার প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের দিনব্যাপী কর্মশালার দ্বিতীয় দফার আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কর্মশালায় নির্বাচন পরিচালনা, প্রচারণা, গণসংযোগ, স্মার্ট ক্যাম্পেইনিং স্ট্র্যাটেজিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রার্থীদের উদ্দেশে ফয়জুল করীম বলেন, স্বাধীনতার পরে আগামী নির্বাচন জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পুরোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্ত আর নতুন বন্দোবস্তের মধ্যে লড়াই হবে। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, পেশিশক্তি ও কালোটাকা-নির্ভর রাজনীতির বিরুদ্ধে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নতুন রাজনীতির লড়াই হবে।

নায়েবে আমির উল্লেখ করেন, আগামী নির্বাচন হবে জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের নির্বাচন। তাই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত সব প্রার্থীকে দলের নির্দেশনা ও কর্মকৌশল অনুসরণ করে ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব ইউনুস আহমেদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ইফতেখার তারিকসহ ঊর্ধ্বতন নেতারা বক্তব্য দেন।

সম্পর্কিত

সংসদ নির্বাচনের দিন আলাদা ব্যালটে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটের প্রস্তাব বিএনপির

ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইন প্রয়োজন: ছাত্রশিবির

জুলাই সনদ নিয়ে ঐকমত্য না হলে আরেকটি অভ্যুত্থান অনিবার্য: এবি পার্টির মঞ্জু

সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত

দুর্নীতির মামলায় গয়েশ্বর চন্দ্র বেকসুর খালাস

স্বৈরাচারের আমলে সাহসী ভূমিকা রেখেছে জাতিসংঘ: আমীর খসরু

বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় অব্যাহতি পেলেন মির্জা ফখরুলসহ ২২ জন

জামায়াত আমিরের সঙ্গে সুইস রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে জাতিসংঘের গোয়েন লুইস

তোফায়েল আহমেদের অবস্থা ‘ক্রিটিক্যাল’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা