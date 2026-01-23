দিনাজপুরে জামায়াতের জনসভা শুরু

দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী গোর-এ-শহীদ বড় ময়দানে জামায়াতের জনসভা শুরু হয়েছে। স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দিচ্ছেন সেখানে। জানা গেছে, আজ শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সফরের অংশ হিসেবে পঞ্চগড়ে জনসভা করবেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। সেখান থেকে দিনাজপুরে এসে জনসভা করবেন তিনি।
সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকার কথা রয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও ১০ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের পঞ্চগড়-১ (তেঁতুলিয়া সদর-আটোয়ারী) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী সারজিস আলম, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমানের (জাহিদ) প্রমুখ।
দিনাজপুরে সমাবেশকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে জেলার ১৩টি উপজেলা থেকে নেতা-কর্মীরা এসেছেন।
জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ আনিসুর রহমান জানান, জনসভায় সর্বস্তরের মানুষ যেন নির্বিঘ্নে আসতে পারেন, সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা আশা করছি ছয় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটবে। যাঁদের মধ্যে ১ লাখ থাকবেন নারী।’
পূর্বঘোষিত সূচি অনুসারে, ডা. শফিকুর রহমান পঞ্চগড় থেকে দিনাজপুর হয়ে বিকেল ৪টায় যাবেন ঠাকুরগাঁও। সেখান থেকে যাবেন রংপুরে। সন্ধ্যা ৭টায় সেখানে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। সমাবেশ শেষে রংপুরে রাতযাপনের কথা রয়েছে তাঁর।