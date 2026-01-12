হোম > রাজনীতি

বিএনপির ‘জোড়া’ প্রার্থীতে দ্বিধা

বিশ্বজিত রায়, সুনামগঞ্জ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-১ (জামালগঞ্জ-তাহিরপুর-ধর্মপাশা-মধ্যনগর) ও ২ (দিরাই-শাল্লা) আসনে দুজন করে প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি। এ বিষয়ে কেন্দ্র থেকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত করে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। আর এতেই নেতা-কর্মী, সমর্থক, ভোটারেরা পড়েছেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তিতে। অনেকে বিএনপির সিদ্ধান্তে স্বতন্ত্র ঠেকানোর কৌশল দেখছেন। তবে কারও কারও আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত দলের প্রার্থী চূড়ান্ত হলে বঞ্চিতরা এককাট্টা হয়ে জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন।

এর মধ্যে সুনামগঞ্জ-১-এ বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আনিসুল হক এবং বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আর সুনামগঞ্জ-২-এ বর্ষীয়ান রাজনীতিক নাছির উদ্দিন চৌধুরী ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টা তাহির রায়হান চৌধুরীকে প্রার্থী করা হয়েছে। অবশ্য কামরুজ্জামান কামরুল ও তাহির রায়হান চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়টি জানাজানি হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিএনপির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরের স্বাক্ষরিত চিঠির মাধ্যমে।

এ ব্যাপারে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন বলেছেন, দলের হয়ে একজনই নির্বাচন করবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দুজনের মধ্যে একজনকে নিশ্চিত করা হবে।

গত ৩ নভেম্বর প্রথম দফায় সুনামগঞ্জের পাঁচ আসনের মধ্যে তিন আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে বিএনপি। এর মধ্যে সুনামগঞ্জ-১ আসনে আনিসুল হক দলের মনোনয়ন পান। এরপর ৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় বাকি দুই আসন সুনামগঞ্জ-২-এ নাছির উদ্দিন চৌধুরীকে প্রার্থী ঘোষণা করে বিএনপি।

সর্বশেষ গত ২০ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ-২ আসনে দ্বিতীয় প্রার্থী হিসেবে তাহির রায়হান চৌধুরী এবং ২৭ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ-১ আসনে কামরুজ্জামান কামরুলকে প্রার্থী করার বিষয়ে বিএনপির মহাসচিবের স্বাক্ষরিত চিঠি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ায়। সুনামগঞ্জ-১ আসনে আনিসুল হক ও কামরুজ্জামান কামরুল আগে থেকেই সভা-শোডাউন করছেন।

অন্যদিকে সুনামগঞ্জ-২ আসনে নাছির উদ্দিন চৌধুরী মাঠে আছেন। প্রচার চালাচ্ছেন তাহির রায়হান চৌধুরীও। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাহিরপুরের শনির হাওরপাড়ের কৃষক সারোয়ার লিটন বলেন, এক আসনে একই দলের দুই প্রার্থীর কারণে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন তিনিসহ অন্য ভোটাররা।

জামালগঞ্জের কমরেড বরুণ রায় স্মৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ বলেন, ভোটের মাঠে দুই প্রার্থীই সমান জনপ্রিয় ভেবেই হয়তো দল দুজনকে মনোনয়ন দিয়েছে। কিন্তু দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচন তো একজনই করবেন। যদি উভয় পক্ষ এক হয়ে মাঠে নামতে না পারে, তবে হিতে বিপরীত হতে পারে।

