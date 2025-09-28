হোম > রাজনীতি

দুর্গাপূজায় সজাগ থাকার আহ্বান তারেক রহমানের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া শারদীয় দুর্গাপূজায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় এই ধর্মীয় উৎসবে সজাগ থাকতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

আজ রোববার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই বার্তা দেন।

তারেক রহমান বলেন, ‘শারদীয় উৎসবকে ঘিরে ফ্যাসিবাদী শাসনামলের মতো কেউ যাতে কোনো রকম সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি কিংবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মতো কোনো অপচেষ্টা করতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক এবং সজাগ থাকার জন্য আমি দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাই।’

তিনি বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ প্রতিটি গোষ্ঠী-গোত্র-সম্প্রদায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে যার যার ধর্ম পালন করবে, ধর্মীয় উৎসব পালন করছে, করবে—এটিই বাংলাদেশের আবহমানকালের ধর্মীয় সামাজিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সৌন্দর্য। একজন বাংলাদেশি হিসেবে এর ভেতর দিয়েই পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে আমাদের বিভিন্ন ধর্ম-গোত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যকার পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্ব।

‘আমাদের রাষ্ট্র এবং সংবিধানে দলমত-ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী-সংশয়বাদী প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।’

তারেক রহমান বলেন, ‘ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে অপর নাগরিকের নিরাপত্তা এবং সম্মান রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা রাখবে এবং নৈতিক দায়িত্ব পালন করবে—এটিই স্বাভাবিক রীতি। তবে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে নিশ্চিন্তে-নিরাপদে সারা দেশে উৎসব-আনন্দ উদ্‌যাপন করুন। সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিন।

‘আমি এবং আমার দল বিএনপি বিশ্বাস করে—ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার; ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার। সবশেষে আমি আবারও আমার এবং আমাদের দল অর্থাৎ ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের দল বিএনপির পক্ষ থেকে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আবারও শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানাই।’

সম্পর্কিত

আমীর খসরুর নেতৃত্বে সুইস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিএনপির প্রতিনিধিদল

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলসহ ফরেন সার্ভিস টিমের চাকরিচ্যুতি করাসহ তিন দাবিতে এনসিপির স্মারকলিপি

বিএনপি সেই কাজই করবে, যাতে বাংলাদেশ ও দেশের মানুষ উপকৃত হয়: মির্জা ফখরুল

ফ্যাসিবাদের দালালি করা গণমাধ্যম টিকে থাকার অধিকার রাখে না: রিজভী

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক

নির্বাচন বিলম্বিত করলে সংকট বাড়বে: আমীর খসরু

দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন দল ক্ষমতায় যাওয়ার আগে পাথর-বালু লুটেও চ্যাম্পিয়ন: রফিকুল ইসলাম খান

জি এম কাদের জাতীয় পার্টির সাধারণ সদস্য: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

বহিষ্কারের দেড় মাস পর মাহিন সরকারকে দলে ফেরাল এনসিপি

উন্নয়নের বুলেট ট্রেন না পারলেও ৫ বছরে এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করব: জামায়াত আমির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা