চীন সফর শেষে আজ রাতে দেশে ফিরবেন এনসিপির নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

চীন সরকারের আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের সফর শেষে আজ রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে দেশে ফিরবেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে আট সদস্যের এনসিপি প্রতিনিধিদল। হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানাবেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

এনসিপির মিডিয়া সেল জানিয়েছে, চীন সফর শেষে রাত ৯টা ৫০ মিনিটে এনসিপি প্রতিনিধিদল ঢাকা অবতরণ করবে। এরপর বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের বাইরে এনসিপি নেতারা সাংবাদিকদের ব্রিফিং করবেন।

ব্রিফিং শেষে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম চিকিৎসাধীন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের খোঁজখবর নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাবেন।

২৬ আগস্ট রাতে চীনের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ে এনসিপি প্রতিনিধিদল। নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এই দলে ছিলেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম ও যুগ্ম সদস্যসচিব তাহসিন রিয়াজ।

