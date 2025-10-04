শহিদুল আলম ও ফিলিস্তিনের পাশে আছে বিএনপি: তারেক রহমান

ফিলিস্তিনের দুর্ভিক্ষকবলিত গাজা অভিমুখে যাত্রা করা ফ্লোটিলায় রয়েছেন দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আলোকচিত্রী শহিদুল আলম। তাঁর এই পদক্ষেপকে শুধু ‘সংহতির প্রকাশ নয়, বরং বিবেকের গর্জন’ বলে অভিহিত করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
গতকাল শুক্রবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তারেক রহমান আরও বলেন, বিএনপি আজ এবং সব সময় তাঁর (শহিদুল আলম) ও ফিলিস্তিনের মানুষের পাশে আছে।
তারেক রহমান পোস্টে লেখেন, ‘শহিদুল আলমের গাজা ফ্লোটিলায় অংশ নেওয়া সাহসী পদক্ষেপ। এটি শুধু সংহতির প্রকাশ নয়, এটি বিবেকের গর্জন। বাংলাদেশের পতাকা বয়ে নিয়ে তিনি বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, বাংলাদেশের মানুষ কখনো দমনপীড়ন এবং অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘বিএনপি আজ তাঁর ও ফিলিস্তিনের জনগণের পাশে আছে এবং সব সময় থাকবে।’