জাপা কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষে গুরুতর আহত নুরুল হক নুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংঘর্ষের ঘটনায় গুরুতর আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে মারাত্মক আহত হয়েছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুর। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ শুক্রবার রাতে দ্বিতীয় দফায় জাপা কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন গণঅধিকার পরিষদের নেতারা। এর আগে সন্ধ্যায় একই স্থানে প্রথম ধাপের সংঘর্ষ হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, একদিকে নুরের কর্মীদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জাপার কার্যালয়ের সামনে থেকে পল্টনের দিকে ধাওয়া দিয়েছিল। অন্যদিকে নুর ওই কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করছিলেন। এ সময় গণঅধিকার পরিষদের কর্মীরা ধাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁরা কার্যালয়ের দিকে ছুটে যান। তখন পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে লাঠিপেটা শুরু করে। এ ধাক্কাধাক্কির মধ্যে নুর গুরুতর আহত হন।

গণঅধিকার পরিষদের কর্মীরা জানান, নুরের মাথা ফেটে গেছে। তাঁকে উদ্ধার করে নিকটস্থ কাকরাইল ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনার পর এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

