প্রার্থী মনোনয়নে ১১ সদস্যের বোর্ড গঠন করল সিপিবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করতে মনোনয়ন বোর্ড গঠন করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। গতকাল শনিবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় ১১ সদস্যের মনোনয়ন বোর্ড গঠন করা হয়।
আজ রোববার সন্ধ্যায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মঞ্জুর মঈনের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা হলেন কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, রফিকুজ্জামান লায়েক, এস এ রশীদ, রাগীব আহসান মুন্না, জলি তালুকদার, মো. আমিনুল ফরিদ, মোহাম্মদ শাহ আলম, লক্ষ্মী চক্রবর্তী ও দিবালোক সিংহ।