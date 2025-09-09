হোম > রাজনীতি

কারও ফাঁদে পা দেবেন না, দিনশেষে বিজয় নিশ্চিত: শিবির সভাপতি জাহিদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে কারও ফাঁদে পা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ছাত্রশিবিরের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানান তিনি।

জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সকল দায়িত্বশীল, জনশক্তি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভাই ও বোনদের প্রতি অনুরোধ করছি—আপনারা ধৈর্য ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন। শান্ত থাকুন। কারও ফাঁদে পা দেবেন না। দিনশেষে আপনাদের বিজয় নিশ্চিত ইনশা আল্লাহ।’

সম্পর্কিত

উপাচার্য স্যারের সঙ্গে ছাত্রদলের সভাপতি যে ব্যবহার করেছে, সেটা রীতিমতো বেয়াদবি: সারজিস

ডাকসু নির্বাচনকে ‘সন্তোষজনক’ বললেন সারজিস আলম

মির্জা আব্বাসের ঢাবিতে যাওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে যা বললেন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী

জামায়াত আমিরের সঙ্গে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিএনপি

আসন্ন নির্বাচনকে সহজভাবে নিলে ভুল হবে: তারেক রহমান

খালেদা জিয়াকে ফল পাঠালেন ভুটানের রাষ্ট্রদূত

ডাকসুতে ভোটের সিদ্ধান্ত একাত্তরের ইতিহাস বিবেচনায় নেওয়া উচিত: নাছির

যেদিন রাস্তায় নামব, লাঠি না, বন্দুকও কিছু করতে পারবে না: কাদের সিদ্দিকী

ইসিতে দলের নিবন্ধন ও প্রবাসী ভোটের খোঁজ নিল এনসিপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা