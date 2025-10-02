গাজাগামী ত্রাণবাহী নৌবহরে ইসরায়েলের হামলায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নিন্দা

গাজামুখী আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তাবাহী নৌবহরে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে দলের যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান এ নিন্দা জানান।
বিবৃতিতে গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, ইসরায়েল সর্বার্থে একটি বর্বর হিংস্র শক্তি, যাদের মধ্যে মানবতাবোধ বিন্দুমাত্র নেই। আধুনিক বিশ্বে তারা কোনো ধরনের বৈশ্বিক আইন মানে না। তাদের নৃশংসতার বিপক্ষে অবস্থান নিলে তারা যে কাউকে নির্মমভাবে প্রতিহত করে। যার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হলো, গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় হামলা করে ত্রাণসামগ্রী জব্দ করা এবং বিশ্বের ৪৪টি দেশের ৫০০ মানুষের যৌথ মানবিক উদ্যোগের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থান নেওয়া।
গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা সমুদ্রপথে গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ। এই নৌবহরে রয়েছে ৪০টির বেশি বেসামরিক নৌযান। এই বহরে প্রায় ৪৪টি দেশের ৫০০ মানুষ রয়েছেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশের শহীদুল আলমসহ যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের নাগরিকসহ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আইনজীবী, অধিকারকর্মী, চিকিৎসক ও সাংবাদিক রয়েছেন। এমন একটা বৈশ্বিক মানবিক উদ্যোগে হামলা করার অর্থ হলো, গোটা বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এখন ইউরোপের সরকারগুলোর পদক্ষেপ দেখার অপেক্ষায় আমরা। তাদের কাছে নিজেদের নাগরিকদের সম্মান ও নিরাপত্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি বর্বর ইসরায়েল বেশি গুরুত্বপূর্ণ; তা বোঝা যাবে ইউরোপের সরকারগুলোর পদক্ষেপে।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুখপাত্র সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, ‘আমাদের নাগরিক শহিদুল ইসলামের নিরাপত্তা রক্ষায় সরকারকে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। বৈশ্বিক মানবিক উদ্যোগে ইসরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।’
গাজী আতাউর রহমান জানান, আগামীকাল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ইসরায়েলি হিংস্রতার বিরুদ্ধে রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে।