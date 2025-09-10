বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়: সেলিমা রহমান

জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে দ্রুত জাতীয় নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান। আজ বুধবার বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফার প্রচারপত্র বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
বেগম সেলিমা রহমান বলেন, ‘একটি স্বৈরাচার সরকার দেশকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। দেশ রক্ষায় বিএনপির প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা দ্রুত নির্বাচন চাই। কারণ, বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়।’
ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মো. মাহাবুব তালুকদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহসাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ, জেলা বিএনপির নেতা আবদুস সাত্তার খান, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ইসরাত হোসেন কচি তালুকদার, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মহসিন আলম, জেলা দক্ষিণ যুবদলের সহসভাপতি মো. আওলাদ হোসেন, মুলাদী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব খান প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সাবেক সদস্যসচিব মো. সেলিম সরদার।
এর আগে সমাবেশ উপলক্ষে দুপুর থেকে বিএনপি নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে জড়ো হতে থাকেন।