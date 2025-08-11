হোম > রাজনীতি

মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে অবস্থান জানাল এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতারা। ছবি: সংগৃহীত

ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে দেখা করে রাষ্ট্র সংস্কার, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অবস্থান তুলে ধরেছেন দলটির নেতারা। আজ সোমবার রাজধানীর গুলশানে রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিকেল ৫টা থেকে এক ঘণ্টার বৈঠক হয়।

এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (গণমাধ্যম) মুশফিক উস সালেহীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন সদস্যসচিব আখতার হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা ও যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।

বৈঠকে মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কাউন্সিলর এরিক গিলান, পলিটিক্যাল অফিসার জেমস স্টুয়ার্ট ও পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

এনসিপির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, সংস্কারের রূপরেখা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়। জুলাই ঘোষণাপত্র, জুলাই সনদ, জুলাই পদযাত্রাসহ দলীয় কর্মকাণ্ডের বিষয়ে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করা হয়। উভয় পক্ষ দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও গঠনমূলক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে দূতাবাসের মুখপাত্র কোনো মন্তব্য দেননি। তবে বৈঠক সূত্র জানায়, রাষ্ট্র সংস্কার ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে এনসিপির অবস্থান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে দলটির অবস্থান নিয়ে রাষ্ট্রদূত জানতে চান। এনসিপি নেতারা দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা, গত বছরের জুলাই–আগস্টে হত্যাকাণ্ডের বিচার, আসন্ন নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন।

যুক্তরাষ্ট্র পাল্টা শুল্কের বিষয়ে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল হবে বলে এনসিপি নেতারা আশা প্রকাশ করেন আর মার্কিন দূত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সম্পর্কিত

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক

আগামী নির্বাচন দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন হবে: তারেক রহমান

জনপ্রিয়তা বাড়ছে এনসিপির, কমছে বিএনপি ও জামায়াতের: জরিপ

‘মিডিয়া ট্রায়ালের’ শিকার হচ্ছেন এনসিপি নেতারা: যুবশক্তির তরিকুল

নিম্নকক্ষেও পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নে আন্দোলন করব: জামায়াত নেতা তাহের

চাঁদাবাজির অভিযোগে নারায়ণগঞ্জে বিএনপির ২ নেতাকে বহিষ্কার

রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের আগে দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার দরকার: সালাহউদ্দিন

সুযোগ পেলে সবাই আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করবে: এবি পার্টির মঞ্জু

সাবেক সচিবের বক্তব্যের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক নেই: মির্জা ফখরুল

ঢাবির কোনো হলে শিবিরের কমিটি নেই: ফরহাদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা