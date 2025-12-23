হোম > রাজনীতি

হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে নির্বাচনে নয়, মুক্ত হয়ে এলাকায় যেতে চাই: আনিসুল ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। ফাইল ছবি

দলীয় নেতাদের নামে থাকা মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (এনডিএফ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। তিনি বলেছেন, ‘আমরা নির্বাচনে যেতে চাই। কিন্তু আমার হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে নির্বাচনে যেতে বলেন, সেটা সম্ভব হবে না। আমি মুক্ত হতে চাই। মুক্ত হয়ে এলাকায় যেতে চাই।’

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে এনডিএফের প্রার্থী ঘোষণা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

নির্বাচনই সরকার গঠনের একমাত্র পথ উল্লেখ করে আনিসুল ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার গঠন বা পরিবর্তন হয়। সেটা করেছি বলে (বিগত তিন নির্বাচনে অংশ) আমরা সহযোগী, অপরাধী এবং আমাদের নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না।’

সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংলাপে জাতীয় পার্টিকে আমন্ত্রণ না জানানোর সমালোচনা করে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ‘আমাদের ডাকেন নাই। জাতীয় পার্টির অপরাধটা কী ছিল? আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সাহেব বলে গেছেন, আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি নির্লজ্জের মতো। আমাদের কেউ ডাকেনি, বলেনি। তারপরও নির্বাচনে যাচ্ছি, কারণ, আমরা নির্বাচনে বিশ্বাসী।’

সরকারের উদ্দেশে আনিসুল ইসলাম বলেন, ‘আপনাদের মবোক্রেসি বন্ধ করুন। সরকারের অনেক পদধারী মানুষ বলছেন, মব কালচার ঠিক আছে। সে জন্য মব দিয়ে প্রথম আলো, ডেইলি স্টারকে আক্রমণ করেছে। উসকানিদাতাদের খোঁজার দরকার নেই, কারণ আপনাদের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁরাই উসকানি দিচ্ছেন। কারণ, আপনাদের কিছু লোক বলেছেন, মবোক্রেসি ঠিক আছে, মবোক্রেসির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছি। সুন্দর করে কথা বললে দেশ রক্ষা হবে না, ব্যবস্থা নিতে হবে।’

নির্বাচনের নামে প্রহসন করা হচ্ছে জানিয়ে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ‘আপনারা নির্বাচনী লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করছেন না, আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করছেন না। আপনারা চান আমরা অস্ত্র নিয়ে জনগণের কাছে ভোট চাইব। কী করে এ কথা বলতে পারেন? আপনারা সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন না, যেখানে আমাকে বন্দুক নিয়ে জনগণের কাছে ভোট চাইতে যেতে হবে।’

সরকারের উদ্দেশে জাপা চেয়ারম্যান বলেন, ‘আপনার (সরকার) বলার দরকার ছিল, আমি পরিবর্তন করে দেব, যাতে নিশ্চিন্তে ভোটারদের কাছে যেতে পারেন। কিন্তু সেটা না করে বলছেন—আপনারা আপনাদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করুন। পকেটে বন্দুক নিয়ে যান, রিভলবার নিয়ে যান, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যান। এ ভোট কি জুলাই আন্দোলনের ফসল? কখনোই না।’

জাতীয় পার্টির (জেপি) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, ‘নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মতো পরিবেশ থাকলে, পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে এবং ‘‘মিথ্যা মামলা’’ প্রত্যাহার করা হলে... সময়ের ব্যাপার মাত্র। যাদের যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল, তারা এখন বড় নেতা হয়ে গেছে। মামলা যারা খায়, তারা পরবর্তীকালে দেশ ও জাতির নেতা হয়। পুনরায় ক্ষমতায় আসে, দেশবাসীকে উপদেশ দেয়।’

সামনে দেশের পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করেন মঞ্জু। তিনি বলেন, ‘অবনতি হওয়ার সুনির্দিষ্ট সংকেত পাচ্ছি। কিন্তু তারপরও আমরা উদার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। নির্বাচন বয়কটের কথা চিন্তা করি না। কিন্তু সেটা চাপিয়ে দেওয়া হলে আমাদের কোনো উপায় নেই।’

জেপি চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘যখন কেউ ক্ষমতায় থাকে, তারা সবচেয়ে শক্তিশালী দল। কিন্তু যেদিন তারা ক্ষমতা থেকে নেমে যায়, তখন সবচেয়ে অসহায় দল তারা। এটা বাস্তব। বড় বড় দলের কথা বলছি। তাদের যন্ত্রণায় ঘুমানো যেত না, এখন তারা ঘুমায় কোথায় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এ জন্য সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না।’

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘আমরা আশা করেছিলাম প্রধান উপদেষ্টা একটা ভালো নির্বাচন দিতে পারবেন, তিনি যখন চলে যাবেন, তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখব। আমি এ ব্যাপারে সন্দিহান। তিনি পারবেন কি না, বলা কঠিন। আমরা সকলে তাকিয়ে আছি প্রধান উপদেষ্টা কী করেন।’

রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘দেশ এখন অনিরাপদ ও অগ্নিগর্ভ। সঙ্গে চলছে ভয়াবহ সন্ত্রাস। এই অবস্থায় সরকার কীভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাচন উপহার দেবে, তা আমাদের জানা নেই।’

রুহুল আমিন হাওলাদার আরও বলেন, তারেক জিয়া দেশে আসলে কী পরিবেশ, তা দেখার অপেক্ষায়। সেটা কি চর দখলের মতো নির্বাচন হবে, না নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং দেশে-বিদেশে সমাদৃত হবে এমন নির্বাচন নিয়ে অধিকাংশ মানুষের মনে সংশয় রয়েছে।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরে অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী ও দাগি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান পরিচালনা করা হয় জানিয়ে জাতীয় পার্টির (একাংশ) নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, ‘কিন্তু এবার তফসিল ঘোষণার পরে কোনো শুদ্ধি অভিযান দেখি না। কিন্তু দেখি একটি দলের নিরীহ কর্মীদের গ্রেপ্তার করার জন্য বলা হয়েছে।’

প্রার্থীদের অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার সমালোচনা করে চুন্নু বলেন, ‘এমনিতেই এত অস্ত্র। পাঁচ আগস্টের পরে যে অস্ত্র লুটপাট হয়েছে, তা এখনো উদ্ধার হয়নি। এখন যদি প্রার্থীরা অস্ত্র নেন, তাহলে তো এই অস্ত্র, ওই অস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে যাবে। কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে, কী নির্বাচন হবে এখানে! জীবনেও নির্বাচন সম্ভব না।’

দলটির নেতাদের নামে একাধিক ‘মিথ্যা মামলা’ রয়েছে বলে দাবি করেন চুন্নু। এসব মামলায় নির্বাচনের আগে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা করে প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনি সত্যিই যদি নির্বাচন করতে চান, তাহলে দয়া করে আমাদের মতো নির্বাচন পাগল মানুষদের নামে থাকা ‘‘মিথ্যা’’ মামলাগুলো প্রত্যাহার করেন।’

জাতীয় পার্টির (একাংশ) সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, ‘নির্বাচন এমন একটা সময়ে হতে যাচ্ছে, যখন দেশের আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি। দেশে কার্যত কোন সরকার, সেটি নিয়ে জনগণের মনে প্রশ্নে জেগেছে। খোদ ঢাকার বুকে এক ঘণ্টা ধরে দুটো পত্রিকায় প্রথমে ভাঙচুর, লুটপাট ও তছনছ করল এবং অবশেষে অগ্নিসংযোগ করল, একজন পুলিশকে ডেকে পাওয়া গেল না। সাংবাদিকেরা প্রধান উপদেষ্টা হতে শুরু করে প্রত্যেক উপদেষ্টাকে ফোন করেছেন, কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি।’

