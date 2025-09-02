অপারেশন থিয়েটারে ঢুকবার আগেও শ্রমিক হত্যার বদলা চাইলেন মেঘমল্লার বসু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিরোধ পর্ষদের প্রার্থী মেঘমল্লার বসুর আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হবে। তিনি নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করে বিষয়টি জানিয়েছেন।
আজ রাত ৮টার দিকে দেওয়া পোস্টে মেঘমল্লার বসু লেখেন, ‘অপারেশন থিয়েটারে ঢুকব। দোয়া ও আশীর্বাদ প্রার্থী।’
অপারেশনের আগে পর্যন্তও তিনি শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে আজ শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশি সংঘর্ষে একজন নিহত ও অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘নীলফামারীতে শ্রমিক হত্যার বদলা চাই।’
প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেল থেকে ভিপি পদপ্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজকে ইমি দোয়া কামনা করেছেন মেঘমল্লারের জন্য। মেঘের পোস্ট শেয়ার দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘দ্রুত সেরে ওঠো কমরেড!’